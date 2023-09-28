Entenda como o próprio corpo pode provocar Síndromes de Abstinência

Nesta edição de CBN e a Família , a comentarista Adriana Müller reflete como o próprio corpo é capaz de produzir substâncias que resultam em Síndrome de Abstinência. A crise é caracterizada por um conjunto de sinais e sintomas que surgem como resposta do organismo à interrupção ou diminuição do uso de alguma substância que cause dependência.

A síndrome é mais comum em casos de abstinência de substâncias como álcool e drogas, mas, hormônios como adrenalina e endorfina também podem causar essa dependência. "Nosso corpo se acostuma com a rotina, por exemplo, de trabalho e exercícios, e vai liberando substâncias adequadas a essas demandas. Se o trabalho é muito estressante, nos momentos de estresse, o corpo vai se acostumando a já estar preparado para a liberação de adrenalina", disse a comentarista. Ouça a conversa completa!