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CBN E A FAMÍLIA

Entenda como "detox" mental pode auxiliar no combate ao estresse

Ouça as orientações de Adriana Müller

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 15:58

Publicado em 

24 set 2020 às 15:58
Detox mental é importante para evitar exaustão física e emocional, aponta Adriana Müller, psicóloga e comentarista da CBN Vitória Crédito: Pexels
A última quarta-feira, dia 23 de setembro, foi marcada pelo Dia Mundial de Combate ao Estresse. Principalmente neste cenário de pandemia, a exaustão física e emocional têm atingido milhões de pessoas em todo mundo, levando ao cenário de estresse. Pensando nisso, nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller propõe uma reflexão sob a seguinte ótica: investir um tempo para um "detox" mental também pode fazer toda diferença para nossa saúde corporal e psicológica. A comentarista convidou os ouvintes a refletirem sobre suas estratégias de "desintoxicação". "Planejar o tempo que você vai passar nas redes sociais, não ficar aficionado sempre pelo consumo de novidades e passar o tempo em alguma atividade manual são algumas das experiências que merecem ser compartilhadas", analisa. Ouça!
CBN e a Familia - 24-09-2

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