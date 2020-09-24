Entenda como "detox" mental pode auxiliar no combate ao estresse

A última quarta-feira, dia 23 de setembro, foi marcada pelo Dia Mundial de Combate ao Estresse. Principalmente neste cenário de pandemia, a exaustão física e emocional têm atingido milhões de pessoas em todo mundo, levando ao cenário de estresse. Pensando nisso, nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller propõe uma reflexão sob a seguinte ótica: investir um tempo para um "detox" mental também pode fazer toda diferença para nossa saúde corporal e psicológica. A comentarista convidou os ouvintes a refletirem sobre suas estratégias de "desintoxicação". "Planejar o tempo que você vai passar nas redes sociais, não ficar aficionado sempre pelo consumo de novidades e passar o tempo em alguma atividade manual são algumas das experiências que merecem ser compartilhadas", analisa. Ouça!