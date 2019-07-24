Empatia e educação: qual é o exemplo que damos para nossos filhos?

Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre Crédito: Gabriel_Heusi/Ministério do Esporte

Um episódio no Estádio Beira-Rio, que aconteceu no último sábado (20), em Porto Alegre (RS), chocou brasileiros quando

uma torcedora do Grêmio e seu filho após o jogo Gre-Nal. Neste quadro "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller analisa o tema pelo viés da educação: qual o exemplo que damos para os filhos e para as crianças?

A comentarista aponta que a atitude da mãe e o susto da criança mostram que, em casa, eles não tratam o futebol pelo viés da rivalidade. Ambos foram pegos de surpresa com a atitude dos torcedores colorados. Confira a análise: