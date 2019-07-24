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CBN E A FAMÍLIA

Empatia e educação: qual é o exemplo que damos para nossos filhos?

Ouça a análise no quadro "CBN e a Família" com a psicóloga Adriana Muller

Publicado em 23 de Julho de 2019 às 21:22

Publicado em 

23 jul 2019 às 21:22
Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre Crédito: Gabriel_Heusi/Ministério do Esporte
Um episódio no Estádio Beira-Rio, que aconteceu no último sábado (20), em Porto Alegre (RS), chocou brasileiros quando
uma torcedora do Internacional foi flagrada hostilizando
uma torcedora do Grêmio e seu filho após o jogo Gre-Nal. Neste quadro "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller analisa o tema pelo viés da educação: qual o exemplo que damos para os filhos e para as crianças?
A comentarista aponta que a atitude da mãe e o susto da criança mostram que, em casa, eles não tratam o futebol pelo viés da rivalidade. Ambos foram pegos de surpresa com a atitude dos torcedores colorados. Confira a análise:
CBN e a Família - 23-07-19.mp3

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