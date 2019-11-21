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CBN E A FAMÍLIA

Empatia: capixabas se mobilizam para ajudar vítimas das chuvas

Compaixão e empatia mostram um envolvimento da sociedade, explica psicóloga

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 20:36

Publicado em 

21 nov 2019 às 20:36
Rio Formate transbordou e provocou grande alagamento em Bairro Operário, Novo Horizonte, Industrial e Vila Rica Crédito: Divulgação
 
As chuvas que atingem o Espírito Santo nas últimas semanas têm deixado centenas de pessoas sem casa. O último relatório da Defesa Civil Estadual, desta quinta-feira (21), aponta que são 1.728 desalojados, 95 desabrigados e quatro mortes no Estado. Para ajudar as vítimas, uma verdadeira rede de solidariedade foi criada para recolher doações em todo o Estado em iniciativa promovidas por sociedade civil, organizações não governamentais (ONGs) e igrejas. Diante desse cenário, nesta edição do "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller explica como em momentos de dor e sofrimento a solidariedade também fala mais alto e porque o sentimento de empatia e compaixão também é movido diante da situação de pessoas que, talvez, nem conhecemos pessoalmente. Ouça:
ENTREVISTA COTIDIANO - ADRIANA MULLER - 21-11-19
"Fala-se muito de uma sociedade virtual, mas essas tragédias, de algum modo, também sinalizam que o laços afetivos mostram-se fortes mesmo com o passar dos tempos", explica.

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