Emoção ou necessidade: afinal, se compra com os "olhos"?

O fim do mês de novembro é marcado pela Black Friday - tradicional promoção do comércio americano e que tomou conta das lojas brasileiras. Muitos consumidores passam a se mobilizar em torno das compras. Afinal, mesmo com o orçamento mais "apertado" vale aquele esforço para conseguir garantir aquela compra tão desejada nos últimos tempos. Nesta edição do "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller nos auxilia na seguinte discussão: será que você é aquele que também compra com os "olhos"?