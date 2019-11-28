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Black Friday

Emoção ou necessidade: afinal, se compra com os "olhos"?

Ao ver uma promoção, entenda o que é determinante para a compra acontecer

Publicado em 28 de Novembro de 2019 às 15:16

Publicado em 

28 nov 2019 às 15:16
Filas em rede de atacado por causa da Black Friday Crédito: Marcelo Prest
O fim do mês de novembro é marcado pela Black Friday - tradicional promoção do comércio americano e que tomou conta das lojas brasileiras. Muitos consumidores passam a se mobilizar em torno das compras. Afinal, mesmo com o orçamento mais "apertado" vale aquele esforço para conseguir garantir aquela compra tão desejada nos últimos tempos. Nesta edição do "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller nos auxilia na seguinte discussão: será que você é aquele que também compra com os "olhos"?
Como a Psicologia nos auxilia a entender nossos sentimentos de desejo material e necessidade? Adriana traz algumas orientações práticas aos ouvintes: fazer uma lista antes de ir às compras, pesquisar preços antecipadamente e agir de maneira racional - elencando prioridades - são algumas das dicas quando se fala em compras. "Não se deixar ser movido apenas pelos institutos emocionais é fundamental. Uma ação racional faz toda diferença", defende. Confira! 
CBN e a Família - 28-11-19

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