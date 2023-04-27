'Elogiar é preciso': qual qualidade que você mais admira nas pessoas?

Simpatia, bom humor, vitalidade e empatia são algumas das características que chamam a atenção nas relações afetivas. As qualidades são consideradas bons aspectos que uma pessoa possui em sua personalidade e em suas atitudes. Pensando nisso, nesta edição do CBN e a Família a comentarista Adriana Müller convida os ouvintes a seguinte reflexão: qual qualidade que você mais admira nas pessoas? Entenda a importância do elogio para os bons relacionamentos. Ouça a conversa completa!