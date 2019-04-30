Educação não violenta e o fim da cultura autoritária com os filhos

Nesta edição do "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller analisa um tema controverso dentro das casas: há uma melhor forma de dar educação aos filhos? Muitos pais que foram educados, em décadas passadas, por uma cultura autoritária e que se utiliza da violência, em alguns casos, acabam tendo a tendência de replicar a educação dos filhos da mesma forma. Uma educação guiada pelo medo! Educar os filhos com amor, mas respeitando seu espaço e investindo no diálogo pode parecer apenas algo no campo das ideias. Entretanto, é o que defendem especialistas. Ouça a conversa: