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CBN E A FAMÍLIA

Educação não violenta e o fim da cultura autoritária com os filhos

Publicado em 30 de Abril de 2019 às 20:42

Publicado em 

30 abr 2019 às 20:42
O que você pensa sobre isso? Crédito: Pixabay
Nesta edição do "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller analisa um tema controverso dentro das casas: há uma melhor forma de dar educação aos filhos? Muitos pais que foram educados, em décadas passadas, por uma cultura autoritária e que se utiliza da violência, em alguns casos, acabam tendo a tendência de replicar a educação dos filhos da mesma forma. Uma educação guiada pelo medo! Educar os filhos com amor, mas respeitando seu espaço e investindo no diálogo pode parecer apenas algo no campo das ideias. Entretanto, é o que defendem especialistas. Ouça a conversa:
CBN e a Família - 30-04-19.mp3

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