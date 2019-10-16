Educação 4.0 e o desafio de ser professor nos tempos atuais

Nesta edição do "CBN e a Família", motivados pelo Dia do Professor, a comentarista Adriana Muller convida aos ouvintes a refletirem sobre qual é a condição que os professores estão inseridos, atualmente, em sala de aula. Afinal, num mundo marcado pela Inteligência Artificial, Internet das Coisas e o fortalecimento da robótica manter-se enquanto um profissional capaz de manter a atenção de seus alunos pode ser um verdadeiro desafio. "A marca do professor é o ensino, transmitir o conhecimento", afirma. Ouça o quadro completo: