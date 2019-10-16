Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN E A FAMÍLIA

Educação 4.0 e o desafio de ser professor nos tempos atuais

Tema marca o 15 de outubro, dia do Professor

Publicado em 16 de Outubro de 2019 às 01:11

Publicado em 

16 out 2019 às 01:11
Onde a tecnologia chega na sala de aula? Crédito: Divulgação
Nesta edição do "CBN e a Família", motivados pelo Dia do Professor, a comentarista Adriana Muller convida aos ouvintes a refletirem sobre qual é a condição que os professores estão inseridos, atualmente, em sala de aula. Afinal, num mundo marcado pela Inteligência Artificial, Internet das Coisas e o fortalecimento da robótica manter-se enquanto um profissional capaz de manter a atenção de seus alunos pode ser um verdadeiro desafio. "A marca do professor é o ensino, transmitir o conhecimento", afirma. Ouça o quadro completo:
CBN e a Família - 15-10-19.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Torneio Monte Líbano de Beach Tennis
Torneio de Beach Tennis movimenta a Curva da Jurema a partir desta quarta-feira (03)
Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados