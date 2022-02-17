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CBN e a Família

'É importante apoiar os projetos um do outro no relacionamento'

Ouça a análise de Adriana Müller

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 19:28

Publicado em 

17 fev 2022 às 19:28
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Relacionamento Crédito: Pexels
Em um relacionamento, a vida do casal se entrelaça, seja em planos pessoais ou profissionais. E a importância de apoiar os projetos um do outro é o assunto de Adriana Müller, nesta edição do CBN e a Família. Ouça:
CBN e a Família - 17/02/2022

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