'É importante apoiar os projetos um do outro no relacionamento'

Em um relacionamento, a vida do casal se entrelaça, seja em planos pessoais ou profissionais. E a importância de apoiar os projetos um do outro é o assunto de Adriana Müller, nesta edição do CBN e a Família. Ouça:
CBN e a Família - 17/02/2022
Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 19:28
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