Dia Internacional da Tolerância: por que devemos ser mais tolerantes?

No dia 16 de novembro, celebramos o Dia Internacional da Tolerância. A data, criada por uma resolução da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1996, é um convite para refletirmos as relações humanas e a forma como tratamos o próximo. Em meio a guerras pelo mundo e a falta de compreensão entre culturas e povos, por que é importante sermos mais tolerantes? É esse o assunto que a comentarista Adriana Müller traz para esta edição de "CBN e a Família". Ouça a conversa completa!