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CBN e a Família

Dia Internacional da Tolerância: por que devemos ser mais tolerantes?

Ouça as análises da comentarista Adriana Müller

Publicado em 16 de Novembro de 2023 às 17:59

Publicado em 

16 nov 2023 às 17:59
Mãos dadas
Mãos dadas Crédito: Pexels
No dia 16 de novembro, celebramos o Dia Internacional da Tolerância. A data, criada por uma resolução da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1996, é um convite para refletirmos as relações humanas e a forma como tratamos o próximo. Em meio a guerras pelo mundo e a falta de compreensão entre culturas e povos, por que é importante sermos mais tolerantes? É esse o assunto que a comentarista Adriana Müller traz para esta edição de "CBN e a Família". Ouça a conversa completa!
CBN e a Família - 16-11-23

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