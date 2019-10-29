Dia do Livro: mais que leitura, conexão com vínculo e imaginação

O hábito de leitura transforma vidas. O Dia Nacional do Livro, celebrado nesta terça-feira (29), foi instituído em homenagem à fundação da Biblioteca Nacional, em 1810. Os livros, além de ajudarem na formação de qualquer pessoa, também marcam uma vida e as lições presentes em suas páginas podem ser levadas para toda uma vida. É sobre esse assunto que a gente conversa neste "CBN e a Família". A comentarista Adriana Muller propõe a reflexão aos ouvintes: que livros marcam a sua infância?