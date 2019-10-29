Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN E FAMÍLIA

Dia do Livro: mais que leitura, conexão com vínculo e imaginação

Essas marcas são registradas desde a infância. Não é uma questão apenas de conteúdo, mas de toque e manuseio do livro impresso

Publicado em 29 de Outubro de 2019 às 19:31

Publicado em 

29 out 2019 às 19:31
Livros: entenda como eles se tornam tão marcantes Crédito: Pixabay
O hábito de leitura transforma vidas. O Dia Nacional do Livro, celebrado nesta terça-feira (29), foi instituído em homenagem à fundação da Biblioteca Nacional, em 1810. Os livros, além de ajudarem na formação de qualquer pessoa, também marcam uma vida e as lições presentes em suas páginas podem ser levadas para toda uma vida. É sobre esse assunto que a gente conversa neste "CBN e a Família". A comentarista Adriana Muller propõe a reflexão aos ouvintes: que livros marcam a sua infância?
"Os livros criam conexão com o enredo da história e com as personagens. O vínculo afetivo fica. E isso também estimula a imaginação. São ganhos que vem desde a infância", analisa. 
Confira:
CBN e a Família - 29-10-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio
Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados