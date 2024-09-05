Dia do Irmão: quais as memórias que você tem com o seu?

Nesta edição do CBN e a Família, a comentarista Adriana Muller recorda a data do Dia do Irmão, cuja data é nesta quinta-feira, 5 de setembro. A data surgiu para fazer uma homenagem à Madre Teresa de Calcutá, falecida neste dia 5 de setembro no ano de 1997. A celebração do dia dos irmãos é realizada desde 2007, data que completou dez anos de sua morte. Muitas pessoas usam a ocasião para celebrar a existência de seus irmãos e os momentos passados juntos. Ouça a conversa completa!