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CBN e a Família

Dia do Irmão: quais as memórias que você tem com o seu?

Ouça os comentários de Adriana Müller

Publicado em 05 de Setembro de 2024 às 17:17

Publicado em 

05 set 2024 às 17:17
Irmãos
Irmãos Crédito: Pexels
Nesta edição do CBN e a Família, a comentarista Adriana Muller recorda a data do Dia do Irmão, cuja data é nesta quinta-feira, 5 de setembro. A data surgiu para fazer uma homenagem à Madre Teresa de Calcutá, falecida neste dia 5 de setembro no ano de 1997. A celebração do dia dos irmãos é realizada desde 2007, data que completou dez anos de sua morte. Muitas pessoas usam a ocasião para celebrar a existência de seus irmãos e os momentos passados juntos. Ouça a conversa completa!
CBN e a Família - 05-09-24

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