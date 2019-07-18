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CBN E A FAMÍLIA

Dia do amigo: saiba quais são as atitudes de um bom amigo

O CBN e a Família desta quinta-feira, Adriana Muller fala sobre as amizades verdadeiras e questiona: você sabe quais são as atitudes que provam que você é um bom amigo?

Publicado em 18 de Julho de 2019 às 18:09

Publicado em 

18 jul 2019 às 18:09
No próximo sábado, dia 20 de julho, o Brasil comemora o ‘dia do amigo’! Muitos do nós cultivamos as boas amizades por anos, e fazemos de tudo para manter os amigos mais especiais por perto. No CBN e a Família desta quinta-feira, Adriana Muller fala sobre as amizades verdadeiras e questiona: você sabe quais são as atitudes que provam que você é um bom amigo? Compartilhar as experiências que marcam a vida e estar presente em momentos felizes e tristes é importante. Confira!
CBN e a Família - 18-07-19.mp3

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