Dia do Amigo: quando a pandemia passar, quem você vai querer reencontrar?

No Dia do Amigo, comemorado nesta terça-feira (20), Adriana Müller propõe a seguinte análise: será que a pandemia da Covid-19, de alguma forma, também nos permitido refletir mais sobre as nossas relações afetivas? Será que, até mesmo, vínculos de amizades que estavam desfeitos - ou mais "distantes" - poderão ganhar novo fôlego no pós-pandemia? E quando essa pandemia acabar, quais amigos você vai querer poder reencontrar? "O que já se sabe é que ter amigos é algo fundamental pra vida afetiva de qualquer pessoa. Os amigos se escolhem", diz a comentarista. Ouça o CBN e a Família!