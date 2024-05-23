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CBN e a Família

Dia do Abraço: o poder de espalhar afeto

Ouça os comentários de Adriana Müller

Publicado em 23 de Maio de 2024 às 17:55

Publicado em 

23 mai 2024 às 17:55
Abraço
Abraço Crédito: Pexels
Nesta edição de "CBN e a Família", a comentarista Adriana Müller fala sobre a história do dia do abraço e da importância de recebermos carinho das pessoas que amamos. Ouça a conversa completa!
CBN e a Família - 23-05-24

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