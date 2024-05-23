Dia do Abraço: o poder de espalhar afeto

Nesta edição de "CBN e a Família", a comentarista Adriana Müller fala sobre a história do dia do abraço e da importância de recebermos carinho das pessoas que amamos. Ouça a conversa completa!
CBN e a Família - 23-05-24
Publicado em 23 de Maio de 2024 às 17:55
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