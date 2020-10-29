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Dia de Finados em tempo de pandemia: como homenagear um ente querido?

Ouça a análise da psicóloga Adriana Müller, no CBN e a Família desta quinta-feira (29)

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 15:53

Publicado em 

29 out 2020 às 15:53
A homenagem aos entes queridos no dia de Finados é o assunto de Adriana Müller nesta edição do CBN e a Família Crédito: Jessica Lewis/Pexels
Nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller propõe aos ouvintes uma importante reflexão em tempos de pandemia: dentre todas as dificuldades causadas pela covid-19, como podemos fazer para prestar homenagem às pessoas queridas que faleceram, no Dia de Finados recordado na próxima segunda-feira (2)? E os desafios para aquelas pessoas que perderam, justamente, um ente querido em virtude da doença? "Certamente, será um Dia de Finados bem diferente de tudo o que já tivemos. A própria pandemia, em si, com o peso de tantas mortes que tivemos nos últimos meses, já traz um novo olhar sobre a morte. É um desafio", analisa a comentarista. Ouça a conversa completa!
CBN e a Família - 29-10-20
Neste ano, para quem preserva a tradição de visita aos cemitérios, as prefeituras da Grande Vitória informam que será obrigatório o uso de máscaras nos locais e recomendam que pessoas do grupo de risco antecipem as orações e homenagens nos dias anteriores para evitar aglomerações.

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