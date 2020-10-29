Dia de Finados em tempo de pandemia: como homenagear um ente querido?

Nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller propõe aos ouvintes uma importante reflexão em tempos de pandemia: dentre todas as dificuldades causadas pela covid-19, como podemos fazer para prestar homenagem às pessoas queridas que faleceram, no Dia de Finados recordado na próxima segunda-feira (2)? E os desafios para aquelas pessoas que perderam, justamente, um ente querido em virtude da doença? "Certamente, será um Dia de Finados bem diferente de tudo o que já tivemos. A própria pandemia, em si, com o peso de tantas mortes que tivemos nos últimos meses, já traz um novo olhar sobre a morte. É um desafio", analisa a comentarista. Ouça a conversa completa!