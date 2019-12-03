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CBN E A FAMÍLIA

Dia de Doar: que ações você inclui na sua rotina para o bem comum?

Dor tempo, produtos, sangue, atividades do trabalho como um corte de cabelo. Ouça como isso tudo reunido pode transformar vidas

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 18:43

Publicado em 

03 dez 2019 às 18:43
Há quem doe tempo, outros se dispõe a dor produtos Crédito: Caíque Verli
O "Dia de Doar" é celebrado no mundo todo em 3 de dezembro e pretende espalhar e promover generosidade. A ação ocorre em 45 países do mundo, inclusive no Brasil. Neste ano, os objetivos são as campanhas comunitárias, que promovem a doação da comunidade para a própria comunidade, buscando o engajamento local das pessoas. Este é o tema do CBN e a Família desta terça-feira (03) com a comentarista Adriana Muller, que propõe a reflexão: que ações do dia a dia você está praticando para o bem comum?
"Para muitas pessoas fazer o bem comum, e se doar, pode parecer algo distante e relacionado a grandes ações. Mas, no dia a dia, é possível ser uma pessoa mais empática", diz. 
Ouça:
CBN e a Família - 03-12-19

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