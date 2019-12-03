Dia de Doar: que ações você inclui na sua rotina para o bem comum?

O "Dia de Doar" é celebrado no mundo todo em 3 de dezembro e pretende espalhar e promover generosidade. A ação ocorre em 45 países do mundo, inclusive no Brasil. Neste ano, os objetivos são as campanhas comunitárias, que promovem a doação da comunidade para a própria comunidade, buscando o engajamento local das pessoas. Este é o tema do CBN e a Família desta terça-feira (03) com a comentarista Adriana Muller, que propõe a reflexão: que ações do dia a dia você está praticando para o bem comum?
"Para muitas pessoas fazer o bem comum, e se doar, pode parecer algo distante e relacionado a grandes ações. Mas, no dia a dia, é possível ser uma pessoa mais empática", diz.
Ouça:
CBN e a Família - 03-12-19