Dia de Doar: que ações você inclui na sua rotina para o bem comum?

O "Dia de Doar" é celebrado no mundo todo em 3 de dezembro e pretende espalhar e promover generosidade. A ação ocorre em 45 países do mundo, inclusive no Brasil. Neste ano, os objetivos são as campanhas comunitárias, que promovem a doação da comunidade para a própria comunidade, buscando o engajamento local das pessoas. Este é o tema do CBN e a Família desta terça-feira (03) com a comentarista Adriana Muller, que propõe a reflexão: que ações do dia a dia você está praticando para o bem comum?