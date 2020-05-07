Dia das Mães: isolamento social sim, mas distanciamento emocional não

No próximo domingo, dia 10 de maio, é celebrado o Dia das Mães e, diante da pandemia do novo coronavírus, é fato de que teremos uma data com características bem atípicas: sem abraços, com distanciamento social e muitos filhos que, se quer, poderão ter a possibilidade de viajar para encontrar com a mãe que vive numa outra cidade, estado ou, até mesmo, bairro. Diante desse cenário, nesta edição do CBN e a Família a comentarista Adriana Müller convida os ouvintes a refletirem sobre como será esse Dia das Mães na sua família.