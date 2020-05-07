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CBN E A FAMÍLIA

Dia das Mães: isolamento social sim, mas distanciamento emocional não

Com a pandemia do coronavírus, como celebrar o Dia das Mães? As dicas são da comentarista Adriana Müller

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 17:46

Publicado em 

07 mai 2020 às 17:46
Mãe e filho Crédito: Pixabay
No próximo domingo, dia 10 de maio, é celebrado o Dia das Mães e, diante da pandemia do novo  coronavírus, é fato de que teremos uma data com características bem atípicas: sem abraços, com distanciamento social e muitos filhos que, se quer, poderão ter a possibilidade de viajar para encontrar com a mãe que vive numa outra cidade, estado ou, até mesmo, bairro. Diante desse cenário, nesta edição do CBN e a Família a comentarista Adriana Müller convida os ouvintes a refletirem sobre como será esse Dia das Mães na sua família.
"Distanciamento social sim, mas distanciamento emocional não. É importante que, mesmo diante desse cenário, os filhos busquem formas de mandar um contato com a mãe, nem que seja por meio das tão faladas videoconferências", explica. "Distanciamento não significa falta de conexão ou carinho. É importante respeitar esse momento", complementa. Ouça o quadro completo:
CBN E A FAMÍLIA - 07-05-20
 

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