Desligue as telas: conheça as orientações para melhorar seu sono

"O sono é um dos momentos mais importantes do dia e temos que ter muito cuidado e atenção com ele". Nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller destacou, a pedido dos ouvintes, a primordialidade do sono e indicou as orientações para quem tem enfrentado problemas na hora de dormir. "O sono é importante porque repõe as energias do corpo, regula o metabolismo, age na reparação de tecidos e desempenha diversos outros processos", salientou a comentarista, que apontou uma dica fundamental para melhorar a qualidade do sono: "a luz atrapalha na produção da melatonina, então desligue todas as luzes e apague todas as telas". Ouça o quadro completo!