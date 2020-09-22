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Desligue as telas: conheça as orientações para melhorar seu sono

O assunto desta terça-feira (22) do CBN e a Família é o sono! Ouça!

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 15:56

Publicado em 

22 set 2020 às 15:56
O assunto de Adriana Müller no CBN e a Família é o sono! Crédito: Ivan Oboleninov/Pexels
"O sono é um dos momentos mais importantes do dia e temos que ter muito cuidado e atenção com ele". Nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller destacou, a pedido dos ouvintes, a primordialidade do sono e indicou as orientações para quem tem enfrentado problemas na hora de dormir. "O sono é importante porque repõe as energias do corpo, regula o metabolismo, age na reparação de tecidos e desempenha diversos outros processos", salientou a comentarista, que apontou uma dica fundamental para melhorar a qualidade do sono: "a luz atrapalha na produção da melatonina, então desligue todas as luzes e apague todas as telas". Ouça o quadro completo!
CBN e a Familia - 22-09-20

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