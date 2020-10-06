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CBN E A FAMÍLIA

Cultura do cancelamento atinge universo dos contos de fadas; entenda

Ouça a análise de Adriana Müller

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 15:15

Publicado em 

06 out 2020 às 15:15
Adriana Müller explica se a cultura do cancelamento pode sair do mundo virtual e chegar ao mundo dos contos de fadas Crédito: Arte/CBN
Será que a "cultura do cancelamento", que tomou conta do ambiente virtual, também é capaz de chegar ao universo literário e lúdico dos contos de fada? Até que pontos as referências, nesses textos, podem ser interpretadas como "prejudiciais" às crianças e devem ser debatidas não apenas entre especialistas, mas no ambiente de casa, entre pais e filhos? Esse é o assunto de Adriana Müller, nesta edição do CBN e a Família! Ouça a análise da comentarista!
CBN e a Família - 06-10-20
A escolha do tema foi motivada por um episódio do último dia 19. A revista literária "Quatro Cinco Um" postou, em sua página na internet, uma crítica sobre a coleção "Conta pra Mim", lançada pelo governo federal. Logo, escritores, ilustradores, artistas envolvidos com a infância e educadores de todo o Brasil passaram a discutir o tema, que tomou conta das redes sociais. "É uma discussão que desconsidera o aspecto simbólico das histórias, além da linguagem de fantasia típica da infância. Está dentro de um contexto e não pode ser tratada de forma isolada", explicou Adriana.

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