Cultura do cancelamento atinge universo dos contos de fadas; entenda

Será que a "cultura do cancelamento", que tomou conta do ambiente virtual, também é capaz de chegar ao universo literário e lúdico dos contos de fada? Até que pontos as referências, nesses textos, podem ser interpretadas como "prejudiciais" às crianças e devem ser debatidas não apenas entre especialistas, mas no ambiente de casa, entre pais e filhos? Esse é o assunto de Adriana Müller, nesta edição do CBN e a Família! Ouça a análise da comentarista!

A escolha do tema foi motivada por um episódio do último dia 19. A revista literária "Quatro Cinco Um" postou, em sua página na internet, uma crítica sobre a coleção "Conta pra Mim", lançada pelo governo federal. Logo, escritores, ilustradores, artistas envolvidos com a infância e educadores de todo o Brasil passaram a discutir o tema, que tomou conta das redes sociais. "É uma discussão que desconsidera o aspecto simbólico das histórias, além da linguagem de fantasia típica da infância. Está dentro de um contexto e não pode ser tratada de forma isolada", explicou Adriana.