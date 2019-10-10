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CBN E A FAMÍLIA

Crianças precisam aprender a conjugar o verbo Brincar

Infância lúdica: as brincadeiras que marcam gerações

Publicado em 10 de Outubro de 2019 às 19:33

Publicado em 

10 out 2019 às 19:33
Crianças: quais brincadeiras vão marcar sua infância? Crédito: Pedro Permuy
No próximo sábado, dia 12 de outubro, como não poderia deixar de ser, somos levados à recordação do Dia das Crianças. Mas num mundo tão digitalizado e repleto de referências virtuais será que as crianças estão tendo a oportunidade de viverem uma infância mais lúdica - com brincadeiras simples no dia a dia e em contato direto com os amigos e familiares? Neste "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller analisa como brincadeiras tornam a infância marcante e tem diferentes objetivos conforme a criança cresce. "Brincadeiras espontâneas e de imaginar são com crianças a partir de 4 anos, enquanto brincadeiras com regras já ganham mais interesse a partir de 7 anos - nessa fase, inclusive é onde se ensina mais sobre respeito em grupo. A partir dos 9 anos, as crianças brincam e criam regras", explica. 
A psicóloga também alerta sobre o tipo de presente nesta data. "Crianças precisam conjugar o verbo Brincar. Por quê dar objetos de presente? A maioria só pensa em eletrônicos", questiona. 
Ouça o quadro completo:
CBN e a Família - 10-10-19

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