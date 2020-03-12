Coronavírus: como falar do assunto em família?

A repercussão dos casos de coronavírus pelo mundo também têm efeitos sobre as relações familiares. Afinal, em meio aos sentimentos de ansiedade, medo e até panico que passam a tomar conta de muitas pessoas como deve ser a discussão em família a respeito do tema? Este é o tema deste "CBN e a Família" com a comentarista Adriana Muller.