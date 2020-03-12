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CBN E A FAMÍLIA

Coronavírus: como falar do assunto em família?

Sentimentos como ansiedade e medo não podem atrapalhar as orientações para a saúde

Publicado em 12 de Março de 2020 às 19:53

Publicado em 

12 mar 2020 às 19:53
Profissional que atua em laboratório com placa do coronavírus. Freepik Crédito: Freepik
A repercussão dos casos de coronavírus pelo mundo também têm efeitos sobre as relações familiares. Afinal, em meio aos sentimentos de ansiedade, medo e até panico que passam a tomar conta de muitas pessoas como deve ser a discussão em família a respeito do tema? Este é o tema deste "CBN e a Família" com a comentarista Adriana Muller.
Adriana explica que apostar numa conversa em tom sereno e franco sempre é a melhor hipótese. "Quando se tem filhos pequenos é natural que os pais fiquem preocupados sobre a melhor forma de falar desses assuntos angustiantes, mas é importante manter a calma e tentar conversar com os filhos apontando que as coisas podem melhorar", aponta.
CBN e a Família - 12-03-20

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