Coronavírus: como falar do assunto em família?

A repercussão dos casos de coronavírus pelo mundo também têm efeitos sobre as relações familiares. Afinal, em meio aos sentimentos de ansiedade, medo e até panico que passam a tomar conta de muitas pessoas como deve ser a discussão em família a respeito do tema? Este é o tema deste "CBN e a Família" com a comentarista Adriana Muller.
Adriana explica que apostar numa conversa em tom sereno e franco sempre é a melhor hipótese. "Quando se tem filhos pequenos é natural que os pais fiquem preocupados sobre a melhor forma de falar desses assuntos angustiantes, mas é importante manter a calma e tentar conversar com os filhos apontando que as coisas podem melhorar", aponta.
CBN e a Família - 12-03-20