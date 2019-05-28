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CBN E A FAMÍLIA

Convivência: momentos de lazer não podem prejudicar o espaço do casal

Ouça a análise no quadro "CBN e a Família" com a psicóloga Adriana Muller

Publicado em 28 de Maio de 2019 às 19:23

Publicado em 

28 mai 2019 às 19:23
Casal deve sempre optar pelo diálogo. Crédito: Pixabay
Deixar o cônjuge sair com amigos, sem a sua companhia, pode ser o gatilho para provocar incomodo e até afetar o relacionamento. Afinal, há programas que são momentos para curtir com amigos, desde assistir uma partida de futebol com amigos ou uma comemoração noturna com colegas de trabalho.
Esses sentimentos, inclusive de cobrança, servem para o tema deste quadro "CBN e a Família", onde a comentarista Adriana Muller alerta: é importante ficar atento aos desejos do parceiro e entender que antes do relacionamento ele já tinha uma vida própria. Equilíbrio é ponto fundamental nessa discussão. Confira:
CBN e a Família - 28-05-19.mp3

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