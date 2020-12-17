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Convivência entre vizinhos: qual seu perfil e de quem está ao lado?

Confira a análise da comentarista Adriana Müller

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 18:00

Publicado em 

17 dez 2020 às 18:00
Vizinhos Crédito: freepik
Você é daquele tipo de pessoa que tem boa convivência com os seus vizinhos e sai conversando com todos ou mantém um relacionamento mais reservado? Nesta edição do "CBN e a Família", a comentarista Adriana Müller traz como destaque para a conversa o relacionamento entre os vizinhos no dia a dia. Importantes para a interação social na comunidade - afinal, quem é que nunca dependeu de um vizinho em algum momento da vida, esteja morando em casa ou apartamento? -, eles também podem ser os responsáveis por situações de conflito e dor de cabeça no nosso cotidiano. Como conciliar essa relação sem prejuízos para ambas as partes? Tema para análise de Adriana. Confira a análise completa!
CBN e a Família - 17-12-20
 

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