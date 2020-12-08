Contar dinheiro e somar estresse? Como dividir as contas de casa

Dinheiro e família. Quando esses dois assuntos se relacionam, a probabilidade de problema é grande! E em um ano marcado pela pandemia - com recessão econômica e aumento do desemprego - conciliar as contas de casa foi, e ainda é, um verdadeiro desafio para os casais. É por isso que, nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller questiona: como você têm feito dentro de sua casa? E quando um dos parceiros, por exemplo, perde o emprego? Como lidar com esse momento? Ouça a análise da comentarista!