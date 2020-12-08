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CBN E A FAMÍLIA

Contar dinheiro e somar estresse? Como dividir as contas de casa

Ouça as dicas de Adriana Müller no CBN e a Família desta terça-feira (08)

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 16:36

Publicado em 

08 dez 2020 às 16:36
Adriana Müller explica como lidar com a divisão das contas domésticas Crédito: Divulgação
Dinheiro e família. Quando esses dois assuntos se relacionam, a probabilidade de problema é grande! E em um ano marcado pela pandemia - com recessão econômica e aumento do desemprego - conciliar as contas de casa foi, e ainda é, um verdadeiro desafio para os casais. É por isso que, nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller questiona: como você têm feito dentro de sua casa? E quando um dos parceiros, por exemplo, perde o emprego? Como lidar com esse momento? Ouça a análise da comentarista!
CBN e a Família - 08-12-20

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