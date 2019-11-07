Nesta edição do "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller propõe um desafio: como você está praticando a cordialidade no dia a dia? Cada vez mais estamos diante do imediatismo e noções de empatia, respeito e tolerância têm ficado em segundo plano. Segundo a comentarista, no trânsito, por exemplo, você é daquele tipo que deseja resolver a situação na base do grito e da buzinada? Ao sair de casa tem o costume de desejar um "bom dia" para o vizinho? No ambiente de trabalho é daquele tipo que está disposto a ajudar o "inferior"? Compartilhe suas histórias: