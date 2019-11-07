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CBN E A FAMÍLIA

Como você está praticando a cordialidade no dia a dia?

Devemos observar as pessoas e torna-las visíveis

Publicado em 07 de Novembro de 2019 às 20:26

Publicado em 

07 nov 2019 às 20:26
A gentileza é uma virtude que deve ser celebrada Crédito: Unsplash
Nesta edição do "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller propõe um desafio: como você está praticando a cordialidade no dia a dia? Cada vez mais estamos diante do imediatismo e noções de empatia, respeito e tolerância têm ficado em segundo plano. Segundo a comentarista, no trânsito, por exemplo, você é daquele tipo que deseja resolver a situação na base do grito e da buzinada? Ao sair de casa tem o costume de desejar um "bom dia" para o vizinho? No ambiente de trabalho é daquele tipo que está disposto a ajudar o "inferior"? Compartilhe suas histórias:
CBN e a Família - 07-11-19.mp3

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