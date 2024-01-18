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CBN e a Família

Como você costuma descansar no seu tempo livre?

Ouça os comentários de Adriana Müller

Publicado em 18 de Janeiro de 2024 às 17:10

Publicado em 

18 jan 2024 às 17:10
Café com leite
Café com leite Crédito: Pexels
Nesta edição de "CBN e a Família", a comentarista Adriana Müller explora os tipos de descanso e o que devemos fazer para que os momentos "offs" sejam levados mais a sério. Ouça a conversa completa!
CBN e a Família - 18-01-24

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