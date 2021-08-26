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CBN e a Família

Como ser um bom ouvinte: você prefere ouvir histórias ou contá-las?

Ouça o comentário da psicóloga Adriana Müller

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 17:38

Publicado em 

26 ago 2021 às 17:38
Você é um bom ouvinte?
Você é um bom ouvinte? Crédito: Pexels
Contar com alguém disposto a ouvir nos momentos em que precisamos compartilhar sentimentos contribui para o aumento daquilo que os pesquisadores chamam de resiliência cognitiva. E nesta edição do CBN e a Família, a comentarista Adriana Müller convida os ouvintes a refletirem: você é daquele tipo de pessoa que mais prefere ouvir histórias, e sempre é visto, assim, como um "bom ouvinte", ou que sai falando sobre tudo e todos, compartilhando suas experiências, sentimentos e tudo mais? Saber ouvir, aponta Adriana, é uma característica fundamental, ainda mais nos tempos de hoje. Acompanhe a análise completa!
CBN e a Família - 26-08-21.mp3

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