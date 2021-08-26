Como ser um bom ouvinte: você prefere ouvir histórias ou contá-las?

Contar com alguém disposto a ouvir nos momentos em que precisamos compartilhar sentimentos contribui para o aumento daquilo que os pesquisadores chamam de resiliência cognitiva. E nesta edição do CBN e a Família, a comentarista Adriana Müller convida os ouvintes a refletirem: você é daquele tipo de pessoa que mais prefere ouvir histórias, e sempre é visto, assim, como um "bom ouvinte", ou que sai falando sobre tudo e todos, compartilhando suas experiências, sentimentos e tudo mais? Saber ouvir, aponta Adriana, é uma característica fundamental, ainda mais nos tempos de hoje. Acompanhe a análise completa!