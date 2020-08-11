Como os pais podem lidar com a insegurança do retorno das aulas?

Pais e filhos Crédito: Emma Bauso/Pexels

No Espírito Santo, o governo do Estado ainda não definiu a data para o retorno das atividades presenciais na rede educacional, suspensas em virtude da pandemia do novo coronavírus. Mas é fato que, com o passar das semanas, aumenta a expectativa dos pais e responsáveis sobre quando será esse retorno - e, principalmente, de que maneira ele irá ocorrer.

Pensando nisso, nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller convida os ouvintes a refletirem sobre o assunto: e quando for o momento de retorno das aulas? Como lidar com os possíveis sentimentos de medo, apreensão e insegurança por parte dos filhos, num cenário que deverá ser bem diferente daquele de antes da pandemia? Ouça a análise da comentarista!

Your browser does not support the audio element. CBN e a Família - 11-08-20