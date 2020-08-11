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CBN E A FAMÍLIA

Como os pais podem lidar com a insegurança do retorno das aulas?

Ouça a edição desta quinta-feira (11) do CBN e a Família, com Adriana Müller!

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 15:42

Publicado em 

11 ago 2020 às 15:42
Pais e filhos Crédito: Emma Bauso/Pexels
No Espírito Santo, o governo do Estado ainda não definiu a data para o retorno das atividades presenciais na rede educacional, suspensas em virtude da pandemia do novo coronavírus. Mas é fato que, com o passar das semanas, aumenta a expectativa dos pais e responsáveis sobre quando será esse retorno - e, principalmente, de que maneira ele irá ocorrer.
Pensando nisso, nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller convida os ouvintes a refletirem sobre o assunto: e quando for o momento de retorno das aulas? Como lidar com os possíveis sentimentos de medo, apreensão e insegurança por parte dos filhos, num cenário que deverá ser bem diferente daquele de antes da pandemia? Ouça a análise da comentarista!
CBN e a Família - 11-08-20
"É fato que alunos e pais vão se deparar com um universo bem diferente e com restrições, visando à segurança. Mais do que nunca, diálogo familiar vai ser fundamental para enfrentarmos esse momento. Além, claro, da rede de apoio das próprias escolas. Com conversa", orienta Adriana.
 

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