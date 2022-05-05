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CBN e a Família

Como os conselhos e frases de mães marcam as nossas vidas

Ouça o comentário da psicóloga Adriana Müller

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 18:51

Publicado em 

05 mai 2022 às 18:51
Mãe e filho
Mãe e filho Crédito: Pixabay
Nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller, às vésperas do Dia das Mães, convida os ouvintes à reflexão: quais são aqueles conselhos e frases de mães que marcam as nossas vidas? Ouça a conversa completa:
CBN e a Família - 05/05/2022

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