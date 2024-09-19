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CBN e a Família

Como o estresse impacta no nosso dia a dia

Ouça os comentários de Adriana Müller

Publicado em 19 de Setembro de 2024 às 16:23

Publicado em 

19 set 2024 às 16:23
Estresse
Estresse Crédito: Pexels
O Dia Mundial de Combate ao Estresse é celebrado no dia 23 de setembro, na segunda-feira. A data tem como objetivo alertar sobre os sintomas e as causas do estresse, e conscientizar sobre as suas consequências. Com o aumento significativo de vítimas do chamado “mal do século”, o Brasil já é o país com o segundo maior número de estressados do mundo de acordo com dados da Associação Internacional do Controle do Estresse (ISMA). Nesta edição do CBN e a Família, a comentarista Adriana Müller fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN e a Família - 19-09-24

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