Como o estresse impacta no nosso dia a dia

O Dia Mundial de Combate ao Estresse é celebrado no dia 23 de setembro, na segunda-feira. A data tem como objetivo alertar sobre os sintomas e as causas do estresse, e conscientizar sobre as suas consequências. Com o aumento significativo de vítimas do chamado “mal do século”, o Brasil já é o país com o segundo maior número de estressados do mundo de acordo com dados da Associação Internacional do Controle do Estresse (ISMA). Nesta edição do CBN e a Família, a comentarista Adriana Müller fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!