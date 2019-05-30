Como lidar com a distância e com a saudade da família?

Uma das fases consideradas mais difíceis na vida das pessoas, principalmente os jovens, é deixar o lar e morar longe da família. Se aventurar morando sozinho, em uma nova cidade ou país pode ser tentador, mas possui diversas vantagens e desvantagens. Você passou por esse processo? Neste "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller fala sobre como devemos lidar com a distância e as dificuldades que surgem ao morar longe da família. "Temos que aprender também a valorizar o que temos por perto, que a a rotina não no deixa ver: a cidade, uma paisagem da janela de casa, familiares. Devemos tornar exótico tudo o que é familiar", diz Adriana ao se referir ao sentimento que temos quando estamos visitando um local diferente.