Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN E A FAMÍLIA

Como lidar com a distância e com a saudade da família?

As orientações são da comentarista Adriana Muller

Publicado em 30 de Maio de 2019 às 18:28

Publicado em 

30 mai 2019 às 18:28
Saudade da família: desafio Crédito: Pixabay
Uma das fases consideradas mais difíceis na vida das pessoas, principalmente os jovens, é deixar o lar e morar longe da família. Se aventurar morando sozinho, em uma nova cidade ou país pode ser tentador, mas possui diversas vantagens e desvantagens. Você passou por esse processo? Neste "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller fala sobre como devemos lidar com a distância e as dificuldades que surgem ao morar longe da família. "Temos que aprender também a valorizar o que temos por perto, que a a rotina não no deixa ver: a cidade, uma paisagem da janela de casa, familiares. Devemos tornar exótico tudo o que é familiar", diz Adriana ao se referir ao sentimento que temos quando estamos visitando um local diferente. 
CBN e a Família - 30-05-19.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte
Torneio Monte Líbano de Beach Tennis
Torneio de Beach Tennis movimenta a Curva da Jurema a partir desta quarta-feira (03)
Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados