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CBN E A FAMÍLIA

Como está seu sono? Dicas sobre relaxamento ajudam a dormir melhor

Estratégias sem complexidade podem ajudar a enfrentar a iniciar os dias de isolamento de maneira mais leve

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 15:36

Publicado em 

26 mai 2020 às 15:36
Homem com insônia Crédito: Shutterstock
Para uma parcela significativa da população, o isolamento social por conta do avanço do novo coronavírus já dá sinais de desgaste. Muitas pessoas se perguntam, por exemplo, como é possível garantir a sua saúde mental e o pensamento positivo, já que ainda não se tem uma perspectiva de fim da quarentena. Pensando nisso, nesta edição do CBN e a Família, a comentarista Adriana Müller traz para a discussão: a importância do sono! Como você tem dormido e despertado para um novo dia de afazeres? Técnicas simples, sem complexidade, para inserir no dia a dia - antes, durante e depois acordar - podem te ajudar a iniciar o dia mais aliviado e a enfrentar os desafios do isolamento.
Ela analisa os momentos que antecedem o sono, como a hora de dormir, o durante o sono e também ao acordar.Ouça a análise completa:
CBN E A FAMÍLIA - 26-05-20

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