Como está seu sono? Dicas sobre relaxamento ajudam a dormir melhor

Para uma parcela significativa da população, o isolamento social por conta do avanço do novo coronavírus já dá sinais de desgaste. Muitas pessoas se perguntam, por exemplo, como é possível garantir a sua saúde mental e o pensamento positivo, já que ainda não se tem uma perspectiva de fim da quarentena. Pensando nisso, nesta edição do CBN e a Família, a comentarista Adriana Müller traz para a discussão: a importância do sono! Como você tem dormido e despertado para um novo dia de afazeres? Técnicas simples, sem complexidade, para inserir no dia a dia - antes, durante e depois acordar - podem te ajudar a iniciar o dia mais aliviado e a enfrentar os desafios do isolamento.