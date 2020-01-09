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CBN E A FAMÍLIA

Como entender o adolescente que não quer sair ou viajar com os pais

O quadro "CBN e a Família" destaca o que você pode observar no comportamento para entender essa fase da vida do seu filho ou filha

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 20:06

Publicado em 

09 jan 2020 às 20:06
Imagens aéreas mostram movimento na Praia do Morro, em Guarapari Crédito: Secundo Rezende
Que a adolescência é uma fase repleta de dúvidas para a maior parte das pessoas já sabemos. Mas uma dúvida que costuma persistir aos pais e responsáveis é a seguinte: "como devo proceder quando meu filho adolescente já não quer sair ou viajar comigo?". Você já viveu essa experiência, seja enquanto filho ou pai/mãe? Este é o tema do CBN e a Família desta quinta-feira (09), com a comentarista Adriana Muller. Adriana destaca que os pais devem procurar entender que a adolescência é, naturalmente, um período no qual os filhos buscam por mais independência. Contudo, "é importante que os pais deixem claro quais são as regras quem existem dentro de casa". Confira:
CBN e a Família - 09-01-20

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