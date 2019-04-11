Como educar uma geração digital com dificuldade para se concentrar?

Horas no smartphone, plataformas de streamings que viraram opção número um de entretenimento, alimentar perfis variados em redes sociais... Olha, é fato que hoje vivemos numa sociedade com, cada vez mais, estímulos tecnológicos e digitais, além de um estilo de vida para lá de agitado para a maior parte das pessoas. Para as crianças e adolescentes parece não ser diferente!