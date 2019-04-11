Como educar uma geração digital com dificuldade para se concentrar?

Horas no smartphone, plataformas de streamings que viraram opção número um de entretenimento, alimentar perfis variados em redes sociais... Olha, é fato que hoje vivemos numa sociedade com, cada vez mais, estímulos tecnológicos e digitais, além de um estilo de vida para lá de agitado para a maior parte das pessoas. Para as crianças e adolescentes parece não ser diferente!
E um desafio comum a muitos pais e responsáveis é se questionarem: como posso fazer para educar meu filho, dentro dessa chamada “nova” geração digital, de forma saudável e permitindo com que eles tenham boa capacidade de concentração? Este é o tema do CBN e a Família desta quinta-feira (11) com a comentarista Adriana Muller. Confira!
CBN e a Família - 11-04-19.mp3