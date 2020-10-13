Como discutir a volta às aulas presenciais com os filhos?

Nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller traz para a discussão a volta às aulas, em meio à pandemia do novo coronavírus, e como o retorno pode ser trabalhado dentro de casa. Motivo de polêmica entre pais, educadores e alunos, o assunto está longe de ser unanimidade e desperta dúvidas sobre como será o "novo normal" das aulas.
Nesta terça-feira (13), por exemplo, ocorreu a retomada das aulas presenciais na rede estadual do Espírito Santo. O retorno não é obrigatório, mas os pais passam a ter essa opção ou também podem manter os filhos no ensino remoto. Como discutir esse assunto junto ao seu filho? Ouça as orientações da comentarista!
CBN e a Família - 13-10-20
"O ponto central é: não é uma volta às aulas como volta ao que era. É uma volta às aulas dentro de vários novos parâmetros e regas. As famílias estão tranquilas com isso? As que vão deixar seus filhos voltarem, já conversaram com eles sobre respeito às novas normas? Tudo isso só é possível com diálogo dentro de casa e conscientização de todos os membros da família", explica Adriana.