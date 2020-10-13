Como discutir a volta às aulas presenciais com os filhos?

Adriana Müller fala sobre a volta às aulas no "novo normal" Crédito: Pexels

Nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller traz para a discussão a volta às aulas, em meio à pandemia do novo coronavírus, e como o retorno pode ser trabalhado dentro de casa. Motivo de polêmica entre pais, educadores e alunos, o assunto está longe de ser unanimidade e desperta dúvidas sobre como será o "novo normal" das aulas.

Nesta terça-feira (13), por exemplo, ocorreu a retomada das aulas presenciais na rede estadual do Espírito Santo. O retorno não é obrigatório, mas os pais passam a ter essa opção ou também podem manter os filhos no ensino remoto. Como discutir esse assunto junto ao seu filho? Ouça as orientações da comentarista!

Your browser does not support the audio element. CBN e a Família - 13-10-20