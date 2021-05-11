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ADRIANA MÜLLER

Como demonstrar quem é prioridade na sua vida?

Ouça o comentário da psicóloga Adriana Müller

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 15:39

Publicado em 

11 mai 2021 às 15:39
Relacionamento Crédito: Pexels
O tema desta edição do CBN e a Família, com a comentarista Adriana Müller, foi motivado por uma fala do ator Paulo Gustavo, vítima da Covid-19, em sua última entrevista ao programa "Mais Você", da TV Globo. À apresentadora Ana Maria Braga, ele disse: "Fui ao seu programa, muito tempo atrás, e quando acabou o programa você me mandou uma mensagem e falou assim: 'vamos nos ver, vamos ser amigos...' Aí eu respondi: 'vamos, com certeza!' Quem não quer ser amigo, né Ana?! Mas você escreveu assim: 'pra ser amigo tem que priorizar'. Eu guardei aquilo e, quando fui pra São Paulo, eu mandei mensagem pra você e falei isso", contou o ator.
CBN e a Família - 11-05-21.mp3
Através dessa mensagem, Adriana convida à reflexão: como você demonstra que uma pessoa é importante pra você? Como você prioriza pessoas e relacionamentos? Ouça a análise completa.

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