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RESPIRE E ALIVIE A MENTE!

Como controlar a irritação e não ser chato até para você mesmo

As explicações são da comentarista Adriana Müller

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 17:25

Publicado em 

27 ago 2020 às 17:25
Irritação Crédito: Prettysleepy/Pixabay
Nesta edição do "CBN e a Família", a comentarista Adriana Müller nos propõe a refletir sobre o seguinte assunto: você, afinal, se considera daquele estilo de pessoa "chata" ou que facilmente tem ficado irritada? Em meio à pandemia do novo coronavírus, e uma série de restrições que passamos a ter no dia a dia, são variados os relatos de pessoas que passaram a ficar, ao longo de quase cinco meses, com tendências de irritabilidade, seja por conta do isolamento social ou pela impossibilidade de fazer as atividades que mais gostava, por exemplo.
Nesta quinta-feira (27) é hora de exercitar a mente, se autoconhecer e não permitir com que pequenas irritações nos transformem nessas pessoas chatas.
"Antes da pandemia a gente saía, ia fazer compras no supermercado, ia à praia... Conseguia se afastar do nosso ambiente e canalizar a energia de forma produtiva e funcional. Até chegamos à pandemia, onde as possibilidades de canalizar a energia ficaram mais restritas. A gente tem que entender que a irritação faz parte da nossa vida e vai continuar acontecendo.
Acompanhe as orientações da comentarista:
CBN E A FAMÍLIA - 27-08-20
"O que temos que ficar atentos é à intensidade e frequência dessa irritabilidade. Ela não pode virar raiva ou gritaria. Controle a ansiedade, respire e entenda que aquela situação vai passar", orienta Adriana.
 

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