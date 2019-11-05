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CBN E A FAMÍLIA

Como controlar a ansiedade diante de uma avaliação?

Orientações podem ser úteis nos momentos que antecedem o Enem ou uma importante reunião, além de uma entrevista de emprego, por exemplo

Publicado em 05 de Novembro de 2019 às 20:44

Publicado em 

05 nov 2019 às 20:44
Ansiedade: como você reage a véspera de uma prova, por exemplo? Crédito: Divulgação
Neste próximo domingo, dia 10 de novembro, acontece a segunda prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Num momento como esse, movidos pelos sentimentos de ansiedade e pressão familiar, por exemplo, é muito comum que se questione: afinal, é possível controlar a ansiedade diante de um processo de avaliação que parece ser tão decisivo para o futuro? Este é o tema do CBN e a Família desta terça-feira (05), com a comentarista Adriana Müller.
"Entre as orientações, podemos analisar que a ansiedade é uma reação normal do corpo a ocasiões consideradas importantes como essas. Quando isso acontece dentro podemo ter atenção a três passos: o primeiro é preparar-se para essa situação, como saber o melhor deslocamento, quais pontos são importantes lembrar, quais documentos levar. O segundo seria cuidar do seu corpo, atenção com a alimentação, como um atleta que na véspera de uma corrida não bebe nada alcoólico pois desidrata. Terceiro, uma respiração adequada, pois a muitos podem não saber mas a respiração pode trazer uma sensação de conforto enorme", alerta. 
Ouça a orientação completa:
CBN e a Família - 05-11-19.mp3

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