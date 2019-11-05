Como controlar a ansiedade diante de uma avaliação?

Neste próximo domingo, dia 10 de novembro, acontece a segunda prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Num momento como esse, movidos pelos sentimentos de ansiedade e pressão familiar, por exemplo, é muito comum que se questione: afinal, é possível controlar a ansiedade diante de um processo de avaliação que parece ser tão decisivo para o futuro? Este é o tema do CBN e a Família desta terça-feira (05), com a comentarista Adriana Müller.

"Entre as orientações, podemos analisar que a ansiedade é uma reação normal do corpo a ocasiões consideradas importantes como essas. Quando isso acontece dentro podemo ter atenção a três passos: o primeiro é preparar-se para essa situação, como saber o melhor deslocamento, quais pontos são importantes lembrar, quais documentos levar. O segundo seria cuidar do seu corpo, atenção com a alimentação, como um atleta que na véspera de uma corrida não bebe nada alcoólico pois desidrata. Terceiro, uma respiração adequada, pois a muitos podem não saber mas a respiração pode trazer uma sensação de conforto enorme", alerta.