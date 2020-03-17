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CBN E A FAMÍLIA

Como ações de prevenção ao coronavírus mudam a rotina das famílias

A conversa sobre a doença e mesmo a qualidade das informações sobre o combate devem ter destaque

Publicado em 17 de Março de 2020 às 18:58

Publicado em 

17 mar 2020 às 18:58
Médico com placa do coronavírus alerta para a doença. Crédito: Freepik
Você percebe que houve alterações na rotina do seu dia a dia nos últimas semanas? Em todos os locais por onde passamos o assunto é quase unânime: coronavírus. Número de infectados, casos suspeitos, grupos de risco. Diante desse cenário, nesta edição do "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller convida os ouvintes a compartilharem as suas estratégias para lidar com as restrições impostas pelo avanço da doença. Como o nosso psicológico é afetado por todo esse turbilhão de acontecimentos em virtude desta pandemia? "É até importante saber o que as outras pessoas estão fazendo em relação às atitudes à Covid-19 para que possa servir de inspiração pra outras pessoas. Nesse momento, mesmo que de maneira 'virtual', manter laços é fundamental e serve de apoio mental", explica. Ouça:
CBN e a Família - 17-03-20

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