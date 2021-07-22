Como a Psicologia e o Direito podem ajudar os casais, no início da vida a dois e na separação

Esta edição do CBN e a Família é especial, com o papo em dose dupla! A psicóloga Adriana Müller recebe o advogado José Eduardo Coelho Dias, especialista em Direito da Família e comentarista da CBN Vitória. Os especialistas discutem como a psicologia e o direito, suas áreas de atuação, podem ajudar os casais no início e no fim da vida a dois. O tema partiu da provocação do ouvinte Wagner, que encaminhou a seguinte mensagem: "Proposta para Adriana para próximos programas. Quando o relacionamento sai do 'meu bem para meus bens'". Adriana e Zedu analisam! Ouça: