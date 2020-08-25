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Como a pandemia mudou a forma de enxergar os momentos de felicidade

As explicações são da comentarista Adriana Müller

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 17:12

Publicado em 

25 ago 2020 às 17:12
Smile, sorriso, alegria, felicidade Crédito: Pixabay | Geralt
Nesta edição do "CBN e a Família", a comentarista Adriana Müller convida os ouvintes a refletirem sobre como o isolamento social, ao longo de praticamente cinco meses desde o início da pandemia do novo coronavírus, tem feito com que boa parte das pessoas reveja sua forma de enxergar o mundo e, até mesmo, na maneira de se enxergar feliz! Ainda que forma "involuntária", na pandemia fomos obrigados a sair do piloto automático e o que encontramos? Uma casa que precisa de reparos, uma família desconexa, a alimentação desregrada na rua...Afinal, por que a gente encaixa a vida numa série de compromissos, mas não o que nos faz feliz na nossa vida?
Adriana tem a análise: "O fato é que ao longo de meses de isolamento social as pessoas passaram a rever suas formas de enxergar o mundo e onde colocam suas expectativas. Hoje, ser feliz pode ser 'simplesmente' ter a possibilidade de reencontrar amigos ou, até mesmo, refletir sobre o esforço que você realiza de forma diária, no ambiente de trabalho", comenta.
Acompanhe as explicações completas da comentarista:
CBN E A FAMÍLIA - 25-08-20

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