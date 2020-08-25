Como a pandemia mudou a forma de enxergar os momentos de felicidade

Nesta edição do "CBN e a Família", a comentarista Adriana Müller convida os ouvintes a refletirem sobre como o isolamento social, ao longo de praticamente cinco meses desde o início da pandemia do novo coronavírus, tem feito com que boa parte das pessoas reveja sua forma de enxergar o mundo e, até mesmo, na maneira de se enxergar feliz! Ainda que forma "involuntária", na pandemia fomos obrigados a sair do piloto automático e o que encontramos? Uma casa que precisa de reparos, uma família desconexa, a alimentação desregrada na rua...Afinal, por que a gente encaixa a vida numa série de compromissos, mas não o que nos faz feliz na nossa vida?