Com planos afetados pela pandemia, devemos focar no momento presente

Em meio à pandemia do novo coronavírus, você tem a impressão de que tem vivido um dia de cada vez e perdido em meio ao que pode ser o futuro? Pois bem, nesta edição do "CBN e a Família", a comentarista Adriana Müller convida os ouvintes a refletirem sobre esse sentimento que tem sido comum a boa parte das pessoas: em meio a uma pandemia, e que ainda não parece ter fim, o que você tem feito para se manter focado no presente? Afinal, trata-se de um período de incertezas sobre o futuro e o mundo, certamente, não será o mesmo após o coronavírus.