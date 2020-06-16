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CBN E A FAMÍLIA

Com planos afetados pela pandemia, devemos focar no momento presente

Ouça e pratique as orientações da comentarista Adriana Müller

Publicado em 16 de Junho de 2020 às 17:46

Publicado em 

16 jun 2020 às 17:46
Descanso Crédito: Pixabay
Em meio à pandemia do novo coronavírus, você tem a impressão de que tem vivido um dia de cada vez e perdido em meio ao que pode ser o futuro? Pois bem, nesta edição do "CBN e a Família", a comentarista Adriana Müller convida os ouvintes a refletirem sobre esse sentimento que tem sido comum a boa parte das pessoas: em meio a uma pandemia, e que ainda não parece ter fim, o que você tem feito para se manter focado no presente? Afinal, trata-se de um período de incertezas sobre o futuro e o mundo, certamente, não será o mesmo após o coronavírus.
Equilíbrio emocional, ela explica, é fundamental para esse momento. "A pergunta que as pessoas se fazem é: como será o futuro depois desta crise provocada pelo coronavírus? Mas é importante também, na medida do possível, nos mantermos focados no presente para não sermos surpreendidos por sentimentos de fadiga, medo e decepção", explica. Confira a análise completa:
CBN E A FAMÍLIA - 16-06-20

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