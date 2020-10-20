Colecionador ou acumulador? Entenda a diferença no comportamento

Nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller convidou os ouvintes a refletirem sobre um hábito que pode parecer simples e corriqueiro, mas que sinaliza pontos importantes sobre a nossa personalidade e a maneira na qual enxergamos o mundo: o hábito de colecionar objetos. Quais são as motivações comuns a colecionadores? Adriana sinaliza algo importante para a discussão. "Aqui, não estamos falando do hábito da acumulação propriamente dita. Estamos falando de objetos que carregam valores quase que emocionais em si", orienta a comentarista. Adriana explica também a diferença entre coleção e acumulação. Ouça a análise completa!