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CBN e a Família

Cérebro pandêmico: entenda o que é e como ele afeta nosso dia a dia

Ouça as explicações da comentarista Adriana Müller

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 16:51

Publicado em 

24 ago 2021 às 16:51
O assunto é o cérebro pandêmico
O assunto é o cérebro pandêmico Crédito: Freepik
Nesta edição do CBN e a Família, a comentarista Adriana Müller traz como destaque o conceito que vem sendo discutido com ênfase nos últimos tempos, que é o do "cérebro pandêmico". Segundo ela, a falta dos estímulos diários que recebíamos antes da pandemia pode afetar nosso dia a dia, deixando o cérebro "cansado". As dicas para exercitar a memória e "sacudir a poeira" do cérebro vão desde jogos para a memória a caminhadas ao ar livre, entre outras atividades. Ouça o quadro completo! 
CBN e a Família - 24-08-21.mp3

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