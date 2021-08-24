Cérebro pandêmico: entenda o que é e como ele afeta nosso dia a dia

Nesta edição do CBN e a Família, a comentarista Adriana Müller traz como destaque o conceito que vem sendo discutido com ênfase nos últimos tempos, que é o do "cérebro pandêmico". Segundo ela, a falta dos estímulos diários que recebíamos antes da pandemia pode afetar nosso dia a dia, deixando o cérebro "cansado". As dicas para exercitar a memória e "sacudir a poeira" do cérebro vão desde jogos para a memória a caminhadas ao ar livre, entre outras atividades. Ouça o quadro completo!