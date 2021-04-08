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PSICÓLOGA ANALISA

Caso Henry Borel: como saber se uma criança é vítima de violência?

Ouça a análise da psicóloga Adriana Müller

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 16:01

Publicado em 

08 abr 2021 às 16:01
Mensagens no celular da mãe de Henry Borel descrevem suposta sessão de tortura com o menino, morto em 8 de março Crédito: Reprodução
No dia 8 de março, Henry Borel, de quatro anos, chegou morto a um hospital da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira (08), um mês após o episódio, a polícia concluiu que o menino era vítima de maus tratos por parte do padrasto, o vereador carioca Dr. Jairinho, com o conhecimento da mãe, Monique Medeiros. Os dois foram presos e serão indiciados por homicídio duplamente qualificado. O caso ganhou repercussão nacional e reacendeu a discussão: como saber se uma criança é vítima de violência?
CBN e a Família - 08-04-21
Adriana Müller analisa, nesta edição do CBN e a Família. Ouça!

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