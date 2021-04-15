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ADRIANA MÜLLER

"Casal faz-tudo": nada de sobrecarregar com tarefas apenas um lado

Ouça o CBN e a Família desta quinta-feira (15), com a psicóloga Adriana Müller!

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 16:43

Publicado em 

15 abr 2021 às 16:43
Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima se casaram na pandemia em capela construída por ele Crédito: Reprodução/Instagram
Nada de achar que as tarefas domésticas - e outras do dia a dia - devem ser direcionadas apenas para uma das pessoas da relação. É necessário colocar a mão à obra e todos participarem ativamente. Sem romantismo ou idealizações. Este é o tema desta edição do CBN e a Família. A procura por um parceiro(a) que seja um "faz-tudo" pode ser prejudicial ao relacionamento? Adriana Müller responde. Nos últimos dias, por exemplo, o ator e apresentador Rodrigo Hilbert, figurinha carimbada entre os memes que circulam pelas redes sociais, voltou a ser comparado a um parceiro "faz-tudo".
CBN e a Família - 15-04-21.mp3
Isso porque, além de cozinhar, fazer crochê, construir churrasqueira, berço e até ponte, o artista construiu uma capela para seu próprio casamento com a apresentadora Fernanda Lima, durante a pandemia. Ouça a análise da comentarista.

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