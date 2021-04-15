"Casal faz-tudo": nada de sobrecarregar com tarefas apenas um lado

Nada de achar que as tarefas domésticas - e outras do dia a dia - devem ser direcionadas apenas para uma das pessoas da relação. É necessário colocar a mão à obra e todos participarem ativamente. Sem romantismo ou idealizações. Este é o tema desta edição do CBN e a Família. A procura por um parceiro(a) que seja um "faz-tudo" pode ser prejudicial ao relacionamento? Adriana Müller responde. Nos últimos dias, por exemplo, o ator e apresentador Rodrigo Hilbert, figurinha carimbada entre os memes que circulam pelas redes sociais, voltou a ser comparado a um parceiro "faz-tudo".