Capixabês: 20 palavras e expressões muito faladas em Vitória

Na semana marcada pelo aniversário de Vitória, o "CBN e a Família" convida os ouvintes a destacarem as palavras e expressões que usam e que consideram uma marca capixaba, ou seja, o que usam de "capixabês". A comentarista Adriana Muller explica que o uso disso na fala, com esse jeito que só existe no Espírito Santo, em especial em Vitória, mostra que isso é uma marca cultural e que foi construído ao longo do tempo. "Isso mostra a importância de entender como nossa sociedade foi construída, só com esse jeito, com essas referências. O próprio nome de quem nasce em Vitória, "capixaba", é um nome de origem indígena que significa pequena roça ou pequena plantação.