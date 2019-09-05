Capixabês: 20 palavras e expressões muito faladas em Vitória

Na semana marcada pelo aniversário de Vitória, o "CBN e a Família" convida os ouvintes a destacarem as palavras e expressões que usam e que consideram uma marca capixaba, ou seja, o que usam de "capixabês". A comentarista Adriana Muller explica que o uso disso na fala, com esse jeito que só existe no Espírito Santo, em especial em Vitória, mostra que isso é uma marca cultural e que foi construído ao longo do tempo. "Isso mostra a importância de entender como nossa sociedade foi construída, só com esse jeito, com essas referências. O próprio nome de quem nasce em Vitória, "capixaba", é um nome de origem indígena que significa pequena roça ou pequena plantação.
Ouça a explicação completa e a participação de quem acompanha o quadro:
CBN e a Família - 05-09-19
Durante a conversa, os ouvintes elencaram informalmente 20 palavras e expressões que afirmam ser muito comum em Vitória:
taruíra - lagartixa
pocar - estourar, muito bom
iá - como uma interjeição como "olha"
saltar do ônibus - descer do ônibus
pão de sal - pão francês
pegar ponga - pegar carona, pendurar no caminhão
gastura - irritação
"num tem" - no meio da frase, como reafirmação
massa - muito legal
palha - que ruim, que chato
chapoca - algo maior que o normal
véi - chamar alguém
trêis - o número
sem doce - sem açúcar
ir pro rock - sair para uma balada
magrela - bicicleta
deu tilt - com defeito
cacunda - nos ombros
cisma - medo, receio
champinha - tampinha