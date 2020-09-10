Capacidade de concentração: o que tem conseguido prender sua atenção?

Ao longo da pandemia, em algum momento, você tentou assistir a um filme e, do nada, desistiu? Situações como essas mostram que, em meses de isolamento social por conta do novo coronavírus, conforme já discutimos em outras oportunidades, boa parte das pessoas tem tido a impressão de que o tempo está passando "diferente", afetando a nossa capacidade de atenção no dia a dia em situações corriqueiras. Diante desse cenário, nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller convidou os ouvintes a exercitarem a mente para saber como está sua capacidade de concentração. A pergunta é: "o que, afinal, prende - ou tem prendido a sua atenção?". Ouça o quadro!