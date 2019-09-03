Cantinho favorito de Vitória: local revela recordação afetiva

"Na rotina de uma ilha, como Vitória, é possível que filhos e pais, por exemplo, aproveitem o tempo numa orla, que possam brincar ao ar livre e façam tudo isso em poucas distâncias", explica.

De maneira geral, para o desenvolvimento das crianças existem locais como a orla e parques em que é possível ter contato com a natureza, por exemplo, mesmo estando num ambiente urbano. Para os idosos, a a proximidade de serviços e vizinhança com conhecidos ressalta a opção por viver em Vitória.