Cantinho favorito de Vitória: local revela recordação afetiva

Vitória, a capital do Espírito Santo, completa 468 anos no dia 8 de setembro. Neste quadro CBN e a Família, a comentarista Adriana Muller destaca que os locais, ou cantinhos, favoritos da cidade revelam que guardamos recordações afetivas construídas ao longo do tempo. Mesmo para quem trabalha ou passa pela cidade, essa construção acontece.
"Na rotina de uma ilha, como Vitória, é possível que filhos e pais, por exemplo, aproveitem o tempo numa orla, que possam brincar ao ar livre e façam tudo isso em poucas distâncias", explica.
De maneira geral, para o desenvolvimento das crianças existem locais como a orla e parques em que é possível ter contato com a natureza, por exemplo, mesmo estando num ambiente urbano. Para os idosos, a a proximidade de serviços e vizinhança com conhecidos ressalta a opção por viver em Vitória.
Ouça na íntegra:
CBN e a Família - 03-09-19