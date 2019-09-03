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CBN E A FAMÍLIA

Cantinho favorito de Vitória: local revela recordação afetiva

Em meio ao aniversário de 468 anos da cidade, psicóloga ressalta a ligação da população com a vivência numa capital

Publicado em 03 de Setembro de 2019 às 19:19

Publicado em 

03 set 2019 às 19:19
Vista aérea de Vitória Crédito: Marcelo Prest
Vitória, a capital do Espírito Santo, completa 468 anos no dia 8 de setembro. Neste quadro CBN e a Família, a comentarista Adriana Muller destaca que os locais, ou cantinhos, favoritos da cidade revelam que guardamos recordações afetivas construídas ao longo do tempo. Mesmo para quem trabalha ou passa pela cidade, essa construção acontece.
"Na rotina de uma ilha, como Vitória, é possível que filhos e pais, por exemplo, aproveitem o tempo numa orla, que possam brincar ao ar livre e façam tudo isso em poucas distâncias", explica. 
De maneira geral, para o desenvolvimento das crianças existem locais como a orla e parques em que é possível ter contato com a natureza, por exemplo, mesmo estando num ambiente urbano. Para os idosos, a a proximidade de serviços e vizinhança com conhecidos ressalta a opção por viver em Vitória. 
Ouça na íntegra:
CBN e a Família - 03-09-19

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